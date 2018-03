Suur lammutustöö hakkab lõpusirgele jõudma

Lammutustööd on nüüdseks nii kaugele jõudnud, et korstnast on järel veel väikene jupp ja kontorihoonest natuke seina.

Projekti järgi on aprilli lõpuks katlamaja, korstna ja kontorihoone asemel must maa. Sõna otseses mõttes, sest plats pinnatakse. Esialgu kasutab ettevõte platsi toodangu ladustamiseks, kuid tootmismahtude kasvades võib sinna kerkida ka uus hoone.