Eensoo selgitas, et karu oli majast umbes 20 meetri kaugusel lauavirna juures. Kuna samas ligidal asub ka kompostihunnik, siis uskus Eensoo, et küllap sealt levivad lõhnad looma majale nii ligidale meelitasidki.

Kuna Eensoode kodu asub keset metsi ja seal on kohtutud igasugu metsloomadega, siis hoovi peal ringi luusiv karu naist endast välja ei viinud. „Eks me oskame ohtu tunnetada,“ lisas ta.

Kui Eensoo käis pärast karu lahkumist jälgi uudistamas, siis avastas ta, et varem oli seal uudistamas käinud veel teinegi mesikäpp.

Eensoo naeris, et kuna pärast Paide valla liitumist Paide linnaga elavad ka nemad Paide linnas, siis on päris naljaks mõelda, et karud jalutavad linnas ringi.