Lumevaip kosus kolme sentimeetri võrra

Ilmateenistus on 2. aprilli kohta oma kodulehel ära toonud ka hoiatuse: mitmel pool sajab lund ja lörtsi, sadu on ennelõunal mitmel pool tugev ja on jäiteoht. Lumesaju tõenäosus on suurem Põhja-, Lääne- ja Kesk-Eestis, kohati tuiskab. Oodatav lumekihi paksus on 8-12 cm. Kirde- ja põhjatuule puhangud ulatuvad rannikualadel kuni 17 m/s.