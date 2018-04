Keskkonnaministeerium kutsub keskkonnakäppa püüdma

„Keskkonnakäpa konkurss on keskkonnasõbraliku haridustegevuse tunnustamiseks algatatud konkurss. Konkursile sobivad esitamiseks kõik algatused, mis aitavad kujundada inimesi keskkonnasõbralikumaks ja –teadlikumaks ning mis muudavad meie ümbrust paremaks,“ tutvustas keskkonnaminister Siim Kiisler konkurssi. Oodatud on projektid, mis on uudsed, ressursisäästlikud ning avaldavad head mõju keskkonnale ja kasvatavad osalejate keskkonnateadlikkust.

„Ma tean, et meil on Eestis palju tublisid lapsi ja õpilasi, kes koos oma juhendajatega on teinud igasuguseid põnevaid keskkonnaalaseid projekte. Samuti on meil mitmeid ühendusi, kes on oma tegevusega panustanud keskkonnateadlikkuse suurendamisse. Me soovime need tublid projektid tuua nüüd tunnustamiseks ka suurema avalikkuse ette, et kõik saaksid võimaluse nendega tutvuda ja miks mitte neist ka eeskuju võtta. Igal juhul on kõik keskkonnahariduse projektid kiiduväärt ja väärivad tähelepanu,“ ütles keskkonnaminister Kiisler.