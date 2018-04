Paide zumbatajad koguvad raha Saaremaa mehele

Paides Zumba treenignuid korraldav Alyona Tinyakova sõnas, et Zumba rahvas üle terve maailma ja ka treenerid siin Eestis on alati heategevuse poolt. „Paides oleme heategevusliku festivaliga toetanud Lastefondi, Naiste Kriisikodu, Vähiravifondi, oma panuse oleme saanud anda väga erinevatele inimestele,” kõneles ta. „Nüüd on see hetk, kui abi vajab minu väga lähedase inimese pere. Ühe meie armsa treeneri, minu sõbranna isa, kes võitleb neljanda staadiumi kopsuvähiga,” lausus ta.