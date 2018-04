Lugeja küsib: kas töövaidluskomisjoni poole saab pöörduda ka töösuhte keskel?

Vastab Meeli Miidla-Vanatalu, Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja: Sageli pöördutakse töövaidluskomisjoni alles siis, kui töösuhe on läbi. Küll aga oleks töösuhte säilimise eesmärki silmas pidades suurem abi sellest, kui pooled mõtleksid leppimisele ja edaspidise koostöö võimalustele juba töösuhte kestel.

Töövaidluskomisjon on kohtuväline töövaidlusi lahendav organ, mille tegevuse peamiseks eesmärgiks ongi töösuhte poolte lepitamine. Ka kehtiva töövaidluse lahendamise seaduse (TvLS) kohaselt lahendatakse töövaidlusasi võimaluse korral vaidlevate poolte kokkuleppel:

Siiski saab komisjoni poole pöörduda vaid juhul, kui töötajal on tööandja vastu või vastupidi. tööandjal töötaja vastu tekkinud konkreetne nõue. Näiteks saamata jäänud töötasu nõue või kahju hüvitamise nõue. Poolte nõuded võivad olla ka vastastikused.

Töösuhte kestel tekkinud vaidluse lahendamisel on kindlasti abi lepitusmenetlusest, kuid see eeldab mõlema poole nõusolekut ja ka valmisolekut vahendatud lepituses osalemiseks.

Lepitusmenetluse alustamiseks tuleb esitada töövaidluskomisjonile vastav tahteavaldus. Avaldusele lisatakse poolte kirjalik või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis sõlmitud kokkulepe töövaidlusasja lahendamiseks lepitusmenetluses. Komisjonil peab olema võimalik veenduda, et see on poolte selge ja vaba tahe.