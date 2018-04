Maakonna suurpeol astub üles ligi 3000 taidlejat

26. mail Paide Vallimäel peetaval Järvamaa laulu- ja tantsupeol „Oleks minu olemine“ soovib tantsida 101 rahvatantsu- ja võimlemisrühma kokku ligi 1500 liikmega.

Tantsude üldjuht ja lavastaja Ülle Vaas on rahul, et peol on esindatud erinevad põlvkonnad, vanuserühmad ja kõik rühmaliigid: „Laulu- ja tantsupidu on üks kogukonna tähtsündmus, mis liidab läbi laulu, tantsu ja pillimängu kokku tuhanded inimesed. Tore, et aastate eest hakati korraldama peo idee konkurssi, mille tulemusena on nüüdseks kõik peod erilised ja oma looga. Olen püüdnud leida repertuaari peo idee järgi, otsinud uut ning unustuste hõlma vajunud vanu tantse. Loodan, et suudame tantsijatega tuua publikuni loo, mis kõnetab ja rõõmustab. Suur tänu ja kummardus juhendajatele ja õpetajatele, kel jagub jõudu ja tahtmist seda vankrit vedada!“

Orkestreid ja ansambleid on peole tulemas neli, erinevate liikide koore on kirjas 49, kokku on muusikakollektiivides ligi 1100 liiget (liikmete hulgast on juba maha arvatud need, kes on kirjas ka tantsijate või võimlejatena).

„Hea meel on, et kohalik pidu lauljaid, tantsijaid ja pillimehi kõnetab, et tahetakse osaleda, ega muidu oleks mõtet pidu tehagi. Kui nüüd saaks nii, et iga esineja ka vähemalt ühe vaataja kaasa kutsub, veel parem kui kaks, siis saavad ikka kõik puud ka laotud,“ ütles peo üldjuht ja üks idee autoritest, Tiina Kivimäe.