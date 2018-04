Järvamaalt saab läkitada kindakirjalisi postkaarte

Värvilised postkaardid on A6 formaadis ning kaardikomplektis on üheksa kindakirja praeguse Järvamaa piiresse jäänud kihelkondadest, nagu Ambla, Anna, Järva-Jaani, Järva-Madise, Koeru, Paide, Peetri, Pilistvere ja Türi. Igal kaardil on ühe kihelkonna kindakirja foto ja mustri värviskeem.