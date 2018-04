Jääolud ähvardavad kanuumaratoni toimumise edasi lükata

Ning kuigi korraldajad rõhutavad edastatud teates, et tegemist on eelinformatsiooniga võimalike muutuste kohta ning ei tähenda võistluse edasilükkamist, tuleb arvesse võtta kõiki variante.

Kui tavaliselt on olnud kevadine suurvesi ja jõgede jääst vabanemine märtsi viimasel või aprilli esimesel nädalal, siis tänavune kevadsoe on tulnud suure hilinemisega.

Seetõttu on tekkinud oht, et 14. aprillil ei ole Pärnu jõgi veel jäävaba või ei ole jõgi Türi-Tori kiirlaskumise võistlejaile jääolude poolest piisavalt ohutu ning sellest tingituna on korraldajad sunnitud maratoni toimumise kahe nädala võrra edasi lükkama.