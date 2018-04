Õppekäik viib Eesti ajaloomuuseumi ja filmimuuseumi

Järvamaa muuseumi teadusjuht Ründo Mülts andis teada, et 2018. aastal avas taas oma uksed Tallinnas Maarjamäe lossis asuv Eesti Ajaloomuuseum. Just seetõttu võttiski Järvamaa muuseumi sõprade selts väljasõidu ette, et tutvuda uuenenud ajalooloomuuseumi ja lossi naabruses Maarjamäel asuva vastavatud Eesti filmimuuseumiga. Mõlemas muuseumis tutvustab maja ja väljapanekuid giid.