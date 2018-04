PRIAst saab toetust sügisel koristamata jäänud kartuli ja köögivilja eest

„Selliseid taotlejaid, kes 2017.a said kaht nimetatud otsetoetust ja esitatud andmetel kasvatasid loetletud kultuure, on umbes tuhat,“ ütles PRIA otsetoetuste osakonna juhataja Tanel Trell. „Kindlasti sai paljudel neist saak sügisel siiski koristatud ja neil pole põhjust seda toetust taotleda. Samas on nende kultuuride kasvatajate seas ka tootjaid, kellele võib erakorraline toetus koristamata jäänud saagi eest tõhus abi olla. “