Maaelukomisjon toetab päikesepaneelide kasutusele võtmist maapiirkondades

Maaelukomisjoni istungil käsitleti taastuvenergiaprojektidega seotud küsimusi maapiirkondades. Istungil kuulati ära ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo ülevaade, mille kohaselt on riik võtnud sihiks toetada päikesepaneelide soetamist väljaspool Tallinna. Selleks on ette nähtud omavalitsustele ja korteriühistutele 1,4 miljonit eurot, mille eraldamine on kavas käesoleva aasta esimesel poolel.