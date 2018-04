Terviseameti kontrollmõõtmised näitasid koolikoti liigkaalu

Kaalumisel selgus, et õpiku kaal või õppeaine õpiku ja töövihiku kaal kokku ületavad lubatud õppekirjanduse kogukaalu, milleks on 1.-3. klassis 400 grammi ja 4.-6. klassis 450 grammi. Näiteks 1. klassis on teisel poolaastal kasutusel eesti keele õpik kaaluga 489 grammi, millele lisandub töövihik kaaluga 232 grammi, kaaludes lubatud 400 grammi asemel kokku enam kui 700 grammi. Neljandas klassis kaalusid inglise keele õpik ja selle juurde kuuluv töövihik kokku 639 grammi ning eesti keele õpik koos töövihikuga kokku 703 grammi.