Konkurentsiamet võttis Väätsa Prügila müügi lubamiseks lisaaega

OÜ R-S Valdus on loodud 2016. aastal haldamaks Ragn Sells AS-i investeeringuid ja arendusi jäätmekäitlusvaldkonnas. OÜ R-S Valdus emaettevõtjaks on Ragn-Sells AS, mis omakorda kuulub Ragn-Sellsföretagen AB kontserni.