Tantsukool nakatab lapsed tantsupalavikku

Tantsupäev on justkui ühepäevane laager, kus lapsed saavad päev läbi tantsid ja mängida. Laagrisse on oodatud kõik Minu Tantsukooli treeningutes osalevad Järvamaa tantsulapsed ning ka need lapsed, kes veel Minu Tantsukooli pole seni külastanud.