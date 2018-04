PILDID: Järvamaa noore spetsialistid said tunnustatud

Järvamaa Kogukonnafondi juhatuse esimehe Valev Väljaotsa sõnul oli käesoleval aastal taotlusi kokku kuus, neli avalikust ja kaks erasektorist. Kõik need noored on stipendiumi väärt, aga eelistus langes seekord erasektoris töötavate noorte kasuks.

Nii mõnegi suurema toetaja hinnangul on avalikus sektoris töötavatel noortel võimalus nii omavalitsuse kui maakonna tasandil kandideerida erinevatele preemiatele noorsootöö, kultuuri, hariduse ja sotsiaaltöö vallas, aga erasektoris on see oluliselt piiratum.