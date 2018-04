Paide linn soovib Väätsa prügila varade müügi peatada

„Tänase seisu järgi plaanib ettevõtte juhatus nõukogu loal Väätsa Prügila varad maha müüa ning selleks avalikku enampakkumist korraldamata. See on lubamatu ning aktsionäride vastu ebaaus,“ lausus Siret Pihelgas, Paide abilinnapea linnapea ülesannetes.

Pihelgase sõnul pole aktsionäridele selge, mis hinnaga varasid müüa plaanitakse, kas bilansis oleva vara tegelik väärtus on müügihinnast kõrgem või madalam ning kas on arvestatud ettevõtte tootlikkusega.

„Oleme päri Väätsa Prügila müügiga, ent see peab toimuma meid, aktsionäre kaasates ja läbi avaliku pakkumise,“ nentis Pihelgas. „Me ei mõista ettevõtte juhatuse ja nõukogu otsust käituda vastupidiselt.“

„Paide linn on üks kolmest Väätsa Prügila aktsionärist ning me ei luba ettevõtte varade müümist meie selja taga. Leiame, et varade võõrandamise asemel tuleb müüa aktsiad, et sellest protsessist saaksid osa võtta ka omavalitsuste esindusorganid – volikogud,“ leiab Paide linnavolikogu esimees Aivar Tubli.