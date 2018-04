Tuttavate nägude jäljendamisega koguti raha lastekodule

Meeleolukate numbritega astusid üles viie klassi õpilased. Kooli huvijuht Dea Jürgens ütles, et kõik numbrid olid omamoodi huvitavad. Ent lisaks sellele, et õpilastel oli võimalus end üheks õhtuks mõneks tuntud staariks kehastada ja publiku ette astuda, oli ettevõtmisel veel ka heategevuslik eesmärk, nimelt annetavad õpilased piletitulu Elva lastekodule. Väljavalituks osutus huvijuhi selgitusel lastekodu just seetõttu, et ühe korraldaja lähedane on sealt pärit.