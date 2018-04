Saarlastele tehti Paides tuul alla

Linnameeskond kirjutab oma Facebooki lehel, et kuuest eelmisest voorust vaid kaks viigipunkti teeninud Paide läks mängule vastu selg vastu seina, sest senine hooaja algus oli olnud täielik põrumine. Külalistel oli tabelis olemas võit Viljandi üle, kuid kolme eelmise mänguga oli endale lastud lüüa koguni 16 väravat.

Avaminutitest saadik oli selge, et Paide on vastasest üle, kuid palli väravasse saamine ei osutunud sugugi kergeks kunstiks. Kuigi võimalusi oli ohtrasti, ei suutnud me vastaste võrku esimese 45 minutil rohkem sahistada, kui Tarmo Neemelo poolt löödud tabamus, mis osutus aga suluseisuks.