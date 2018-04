Prügivedaja jättis tarbijad pika ninaga

1. aprillist on Türi valla (ühinemiseelsel territooriumil) korraldatud olmejäätmete vedaja Ragn-Sells. Kuigi vedaja vahetumisega läheb prügikonteineri tühjendus oluliselt kallimaks, jääb see teenus maakonna odavaimaks.

Seni vedas Türi vallas prügi OÜ Ekovir, kes teavitas möödunud suve hakul vallavalitsust, et seniste hindadega pole võimalik enam seda tööd teha ja soovis hinda tõsta.

Vallavalitsus polnud hinnatõusuga nõus, sest Ekovir ei näidanud, millised ettenägematud kulud on ootamatult kallinenud ja kuulutas uue vedaja leidmiseks välja hanke.

Türi vallavalitsuse majandusosakonna juhataja Urmas Kupp ütles, et Türi valla prügiveohankele esitas pakkumise kolm firmat. Soodsaima pakkumuse, 8,28 eurot kuupmeetri kohta, tegi Ragn-Sells.

Kupu selgitusel tähendab see, et 240liitrise konteineri tühjendus hakkab koos käibemaksuga maksma 2,39 eurot. Seni tuli Türi valla elanikel sellise konteineri tühjenduse eest tasuda 1,35 eurot ehk 1,04 eurot vähem.

Suurest hinnatõusust hoolimata on prügivedu Türi valla elanikele Järvamaal kõige odavam. Paide linnas maksab 240liitrise konteineri tühjendus 2,51 ja maapiirkondades kuni 3,34 eurot.

Ragn-Sellsi turundus- ja kommunikatsioonijuht Rainer Pesti ütles, et jäätmeveo alustamise puhul on kõige olulisemad klientide andmed ja aadressid, millest lähtudes luuakse veoringid ja graafikud. Ragn-Sellsi kogemus näitab, et kui omavalitsuse poolt üleantavad andmed on hea kvaliteediga, neid on jooksvalt uuendatud ja vastavad hetkeolukorrale, siis läheb kõik sujuvalt. Kui andmetes on puudujääke, tuleb esimesel kuul teha mitmeid korrektuure nii klientide andmetes kui ka graafikutes ja see võib mõjutada esimestel nädalatel ka teenuse kvaliteeti.

Ta lisas, et järgmist tühjenduspäeva näeb Ragn-Sellsi iseteenindusest lisaks saavad kõik kliendid, kes on Ragn-Sellsile edastanud oma e-maili ka tühjenduspäeva meeldetuletuse.

Kui teile kuuluval kinnistul puudub elu- või äritegevus või seda kasutatakse hooajaliselt, siis on võimalus taotleda korraldatud jäätmeveost täielikku või perioodilist vabastust. Jäätmeveost vabastuse saamist saab anda ainult kohalik omavalitsus, selleks tuleb esitada Türi vallavalitsusele vabastuse taotlus.

Pesti lisas, et Ragn-Sells väljastab arved, kui teenuseid on täitunud viie euro eest. Näiteks, kui teie igakuine teenustasu on 2,5 eurot, siis saate arve iga kahe kuu tagant, et et ei peaks igakuiselt meeles pidama pisikeste arvete tasumist ja see on ka keskkonnasõbralikum. (JT)