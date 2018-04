Riik müüb elektriautode laadimisvõrgustiku maha

See kiirlaadimistaristu on algusest peale kuulunud riigile ning kogu programmi eest on vastutav majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. Võrgu haldamist on seni korraldanud sihtasutus KredEx ning laadijaid opereerib ja haldab hankelepingu alusel ABB. Kiirlaadiistaristu omandamise vastu on huvi tundnud ka riigiettevõte Elektrilevi.