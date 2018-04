Hooldekodudele hakatakse tasuta gripivaktsiini jagama

Sotsiaalministeeriumi rahvatervise osakonna nõunik Kärt Sõber kinnitas Postimehele, et teisipäeval arutati riskirühmade gripivastast vaktsineerimist immunoprofülaktika eksperdikomisjonis, mis annab sotsiaalministeeriumile nõu riikliku vaktsineerimise teemal. Sõber märkis, et nii maailma terviseorganisatsioon (WHO) kui ka haiguste ennetamise ja tõrje Euroopa keskus peavad gripi kõige ohustatumaks riskirühmaks üle 65aastaseid inimesi.