Kauaoodatud kaadrid: vaata Väätsa kooli teadusjaama lendu

“Kosmoseprogramm on oma olemuselt mitmetahuline õppeprotsess, selle asemel, et teadmisi õpikust kuivalt lugeda, on õppeprotsessi seotud füüsika, keemia, bioloogia ja paljude üldpädevuste omandamine,” selgitas kosmosevallutusplaanide tagamaid Väätsa põhikooli füüsika- ning töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja Jonas Nahkor.

Kosmosesse lennutatud jaamad koosnesid erinevatest seadmetest, mis andisd infot nii keskkonna kohta stratosfääris kui ka palli asukohast. Jaama aju on programmeeritud nii, et kogu lennu vältel jõuaksid fotod ning temperatuuri ja rõhu andmed maa peale. See kindlustas, et andmed jõuavad teadusmeeskonnani ka siis, kui jaam ise ära kaob. Kogu lendu jäädvustas seikluskaamera, mille videopilti on võimalik vaadata pärast palli maandumist.