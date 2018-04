Pane kõrv peale: Andurid kogusid rohelise mere täie lugusid

Kõik uuele albumile jõudnud lood on kirjutatud pärast 2015. aasta albumi „Öine Bingo“ ilmumist, lood on valmis lihvitud Paide teatri- ja muusikamajas asuvas bändi prooviruumis ning lindistatud taas Tartus Ö Stuudios koos Martin Kikasega. Salvestati detsembrist 2016 detsembrini 2017. Uus album üllitati nii CD kui LP kujul, väljaandjaks OÜ Agrosound ehk siis esimest korda bänd ise.

Veebiväljaandele Rada7 antud usutluses on Ans.Anduri liige Madis Aesma aka Tursk öelnud järgmist: „Väga raske on praegu midagi ise plaadi kohta ütelda, mille lugudega koos oled suhteliselt äsja nii palju tunde veetnud ja millele niivõrd palju mõelnud. Üldiselt läks albumi tegemine kaunikesti valutult ja kiiresti. Alguses pärast „Öist Bingot“ ei tulnud uusi lugusid küll kuidagi, aga mingil hetkel hakkas häid ideid juba valjemal robinal pudenema. Lõpuks tulid mõned, vast isegi kõige paremad, ideed siis, kui album oli juba enam-vähem kuju omandanud ja „lukku“ minemas, aga need olid liiga head, et välja jääda.