Lugeja küsib: kas tööandja peab andma kaitseprillid, kui töötan kemikaalidega?

Vastab Piret Kaljula, Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant: küsimusest ei selgu, millise kemikaaliga töötaja oma töös kokku puutub. Nii ei saa ka täpselt öelda, kas tööandja peab tööks selle konkreetse kemikaaliga andma isikukaitsevahendid (näiteks kaitseprillid ja maski) ja milliste kaitseomadustega need olema peavad. Kui töötaja tunneb, et kemikaal mõjutab tema tervist (silmade kipitus, peavalu), siis ilmselt on tegemist ohtliku kemikaaliga ja tööandja peab võtma kasutusele meetmed terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks, näiteks väljastama sobivad isikukaitsevahendid.