Väätsa rahvas on kimpus sodijate ja lõhkujatega

Aleviku Facebooki lehel on ka mitut fotot selle kohta. Nii on ühel neist näha Väätsa mõisapargis asuvat silda, mille kallal on keegi oma jõudu rakendanud ning murdnud ära silla käsipuude dekoratiivsed ristpostid. Teadmata on, mil moel või miks need lõhkujale ette on jäänud, igatahes on sild nüüd puuduvate postide tõttu ohtlik näiteks väikelastele, kes ristpostide puudumise tüttu võivad sealt üle serva kraavi kukkuda.