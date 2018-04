Järvalane noppis regionaalmaasika

Selgi aastal tuli üks regionaalmaasikas Järvamaale ning selle pälvis Jaanus Murakas ja E-Piim Tootmine AS. Minister põhjendas, et nende tegevus on andnud tähelepanuväärse panuse Kesk-Eesti arengusse, edendab kohalikku majandust ja toetab sponsorlusprojekte.