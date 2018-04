Seitsmendal jalgrattaretkel on kõik teistmoodi

Jüripäeva paiku peetud jalgrattamatka üks korraldaja, Elo Öösalu, sõnas, et taaskord on võimalik tulla kahepäevasele matkale, milles sel aastal on kõik teistmoodi. „Alustame juba sellest, et esimest korda ei pea me sõitma alguspunkti bussiga, vaid alustame 21. aprillil jalgratastega Paidest ja siiani nelja kuninga retkena tuntud jalgrattamatka pühendame tänavu A. H. Tammsaare 140 aasta juubelile,” selgitas ta.