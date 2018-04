Paide linnavalitsuse avalike suhete spetsialist Maarit Nõmm selgitas, et kuna ühe lähedalasutat kortermaja renoveeritakse ja maja ees parkivad autoks jääksid ehitustöid takistama, küsis korteriühistu luba kasutada autode ajutiseks parkimiseks korvpalliväljakut. See luba ka saadi. „Korvpalliplatsi haldab Paide spordikeskus ja plaan on see millagi korda teha, kusjuures ehitada väljaku ümber ka piirdeaiad. Lähiajal see juhtuma ei saa,“ selgitas ta.