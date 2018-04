2500 abiturienti näitasid kätte rahatarkuse kitsaskohad

Eesti Pangaliit korraldas tänavu märtsis kuuendat korda rahatarkuse kuud, mille raames andsid 73 vabatahtlikku üle Eesti 126 koolitundi enam kui 2500-le abituriendile. Saadud kogemus näitas, et noorte finantsalased teadmised on küll aastatega paranenud, kuid arenguruumi on veel omajagu.