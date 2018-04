Järvamaa otsib taas inimest, kellele anda elutööpreemia

Preemia eesmärk on füüsilise isiku osutatud pikaajaliste teenete väärtustamine maakonnas. Preemia antakse silmapaistva töö ja/või pikaajalise tegevuse eest Järvamaa elu edendamisel ja maine tõstmisel. Kandidaadi panus on avalikkuse poolt kõrgelt hinnatud, ta on leidnud tunnustust nii kohalikul kui ka maakondlikul tasandil.