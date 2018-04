“Kosmoseprogramm on oma olemuselt mitmetahuline õppeprotsess, selle asemel, et teadmisi õpikust kuivalt lugeda, on õppeprotsessi seotud füüsika, keemia, bioloogia ja paljude üldpädevuste omandamine,” selgitas kosmosevallutusplaanide tagamaid Väätsa Põhikooli füüsika- ning töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja Jonas Nahkor.