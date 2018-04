Põldudele pääsevad praegu üksnes linnud ja kitsed

Türi vallas piimakarjakasvatustalu pidav Arvo Kuutok sõnas, et põllutööde algusega läheb aega ja seni tuleb pealt vaadata, kuidas kitsed põldudel maiustavad. «Kitsede arvukus on tänavu ikka väga suur. Ühe põllu peal kümne-, teisel 15pealine kari. Päris neile ma ju ei külvanud. Rohkem teevad nad kurja talirapsile, millel võisid lume alt välja kraapides vigastada kuhilat. Rukkiga pole asi nii hull,» lausus ta.

Samas nõustus Kuutok, et on looduse vastu võimetu, sest päris 24 tundi ei saa ju käia põldudel kitsede äraajamiseks vehkimas. «Hea vähemalt, et lindudega probleemi pole. Nende kevadised peatuskohad on jäänud meist eemale. Ka kitseprobleemi pole varem olnud, kuid just selle talvega on nende arv suurenenud märkimisväärselt,» ütles ta.