Väikelapsi varitsevad kodus ohud

Mittetulundusühing Aga Mina koostöös Päästeametiga korraldavad Paides 22. aprillil tasuta koolituse, kus projektijuht Getter Toome ning Päästeameti koduohutuse ekspert Kairet Kõljalg õpetavad, kuidas kohaldada oma kodu selliselt, et see oleks väiksele lapsele võimalikult turvaline paik. Nad mõistavad, et väikelapsed on täis piiritut energiat ja avastamistahet ning sellega kaasnevad ikka väikesed muhud, sinikad ja kriimud. "Kui aga väikesest õnnetusest saab tõsine vigastus, mille puhul laps juba arstiabi vajab, siis ei ole see enam tema arengut toetav kogemus, vaid sellest võib halvimal juhul kujuneda nii lapse kui vanema elu jäädavalt muutev kurb õppetund," märgivad nad koolituse tutvustuses.