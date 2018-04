Halvas seisukorras linnatänaval piirati kiirust

Paide linnavalitsus andis teada, et seoses kehvade teeoludega on Raudtee tänaval Pärna ja Ruubassaare vahelisel lõigul ning Mündi tänaval jäätmejaamast kuni Tööstuse tänava ristini kiirust alandatud 30 km/h. Väljas on ka vastavad liiklus- ja ohumärgid.