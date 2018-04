Tähelepanelik liikleja: kas Reopallu kaarsilla "parim enne" sai läbi?

Maanteeameti ida regiooni ehitusvaldkonna juht Anti Palmi selgitas, et tegema hakatakse hooldetöid, et selle silla eluiga pikendada. „Puitkonstruktsioonid puhastatakse ning kaetakse kaitsetahvlitega. Ülespoole tulevad need plekist ja külgedele puidust. See peaks tagama selle, et ei tekiks sellist olukorda nagu Vaida jalakäijate viaduktil, kus ühel hetkel tuli kogu konstruktsioon välja vahetada,“ selgitas ta. „Ajutine sild paigaldatakse selleks, et jalakäijad ei peaks puhastamise ajal tekkiva tolmu sees üle silla käima. Hetkel ongi käimas ettevalmistustööd, et lähiajal töödega täies mahus pihta hakata.“