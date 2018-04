Fotokonkursiga kutsutakse märkama linnaloodust

Linnalooduse fotokonkursiga kutsutakse märkama loodust meie ümber linnas ning küsima, kas loodusel on inimeste kõrval seal hea või hoopis halb. Teist sarnast konkurssi, mis keskenduks just linnalooduse väärtustamisele, Eestis ei ole, ja see muudab konkursi ainulaadseks. „Inimese heaolu sõltub ju sellest, kuidas läheb loodusel. Tegelikult on inimene osake loodusest, kuid linnas elades kipume selle unustama,“ sõnas konkursi korraldaja endine paidelane Veljo Runnel.