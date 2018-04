Koolinoortest sulesepad esitasid luulekonkursile 73 salmi

Politsei- ja Piirivalveameti juhtivkorrakaitseametnik Rainer Rahasepp ütles, et konkursile laekus vahvaid luuleridu pea igast Eestimaa nurgast ja ühtekokku potsatas meie postkasti 73 isemoodi salmi. „Kõige usinamalt veeretasid riime esimesse vanusekategooriasse kuuluvad algklasside õpilased, kelle sulest sirgus ühtekokku 47 värssi. Neile järgnesid 5.-9. klasside noored 24 tööga ning kahe luuletusega panustasid ka gümnaasiuminoored,“ lisas Rahasepp.

Politseikapten Rahasepa sõnul oli luulekonkursist osavõtt aktiivne ning kõik laekunud luuletused on väga kihvtid. „Mõnest koolist saabus kümneid luuletusi ja oli selgelt tunda, kuidas klassiõpetaja oli haaranud initsiatiivi ning kogu oma luulelembese klassi värsse veeretama suunanud. Kuivõrd luulekonkurss noorte poeetide mõttelennule suuri piiranguid ei seadnud, siis on ka laekunud tööd väga erinevad ja isemoodi. On lühemaid ja pikemaid salme, tõsiseid ja naljakaid riime, südamlikke ja ühiskonnakriitilisemaid värsse aga läbivalt kiirgab neist kõigist meie endi noorte tunnetus ja nägemus turvalisest kodumaast, hoolivusest ja teineteise märkamisest,“ vahendas Rahasepp oma tänulikkust kirjutajate ees.