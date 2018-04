Jüriöö märgutulede aktsioonile on end kirja pannud 600 inimest, teist samapalju on veel vaja

Jüriöö märgutulede eksperimendile on registreerunud end juba 600 inimest. Veel on puudu teist sama palju.

Tõrvikute järkjärgulise süütamisega antakse sümboolne märgutuli edasi läbi tuleteekonnal olevate külade ja valdade sihtpunktidesse. Samal ajal toimuvad Paides ja tuleteate lõpp-punktides tuleootusüritused. Märgutulede aktsiooniga "Eestimaa küla elab" pööratakse tähelepanu sellele, et elu käib Eestis ka väljaspool suuri linnu.

Tulede aktsiooni korraldavad Pärnu Muuseum, Ajakeskus Wittenstein ja Kaitseliidu Pärnu, Järva ja Rapla malevad koostöös Eesti Põllumajandusmuuseumi, sihtasutusega Virumaa Muuseumid ning mitmete omavalitsuste ja külaseltsidega.

Ants Hiiemaa Ajakeskusest Wittenstein selgitas, et kõigisse nelja suunda on ligi sada kilomeetrit ning märgutuled liiguvad tõrvikutuledena inimeselt inimeseni. "Esimese märgutule süütab Paides Vallitorni tipust ehk Pika Hermanni tornist kell 22. peaminister Jüri Ratas. Kes tuld näevad, süütavad vastavalt sellele oma tõrviku ja annavad süütamisest märku igale järgnevale vabatahtlikule, kes trassil viibivad. Nii toimides peaks tuli sihtkohtadesse jõudma umbes tunni ajaga!"

"Arvestame hetkel sellega, et igale trassile vajame ligikaudu 300 inimest ehk igale kilomeetrile kolm," lisas Hiiemaa. "Tõrvikud palume kõigil ise valmistada või osta!"

Kõik, kes soovivad märgutulede aktsioonis osaleda, saavad registreerida end e-posti aadressil jyrioo@ajakeskus.ee või telefonil 555 43 170. (JT)