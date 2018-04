Külaülikool õpetab testamenti tegema

Külaülikool on loengusari erinevatel teemadel ning laupäeval Kaaruka külamajas on fookuses õiguslikud teemad. Korraldaja Kaie Altmets selgitas, et täpsemalt tulevad vaatluse alla pärimise, kinkimise, testamendi juriidilised ja elulised nüansid. Lektor Reet Nurmla abil, kes on EMÜ majandus- ja sotsiaalinstituudi õigusõpetuse lektor, juhendamisel lahendatakse ka paar juhtumit.