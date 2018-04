Messinael: Humus taasleiutas loomaveohaagise

Lisaks pakub tehas hüdraulikaga haagist, mille saab vastu maad langetada ja seejärel loomad peale ajada. Sees on väiksed eraldi aiad, mis on ühe liigutusega suletavad. «Ajad kaks looma peale, üks läheb samal ajal maha. Eriti ohtlik on see suurte lihatõugu veistega,» rääkis Talviste. «Et töö oleks ohutu, on võimalik lükata vahepeal värav kinni.»