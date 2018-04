AS Dessert on leidnud nišitooted

„Meie keskendume tootmisele, turunduse eest kannab hoolt E-Piim, mille tütarettevõte me oleme,” selgitab Desserdi juhataja Anti Rõžikov. Ettevõtte käive on väiketootja kohta soliidne, mullu 1,3 miljonit eurot. Sulatatud juustutooteid valmib 20, pulbreid 120, vahel koguni 150 tonni kuus.

Palju pulbreid ja segusid

Aktsiaseltsi Dessert tootmis- ja administratiivhoone on valminud taastus- ja ümberehitustöö käigus. Algselt oli see Türi Ühispiimatalituse hoone, mis anti 1938. aastal käiku võitööstusena. Ehitis oli tolle aja moodsaim ja üks arhitektuuriliselt õnnestunumaid Eestis. Türi uus Ühispiimatalitus sai tegutseda alla kolme aasta, kui teise ilmasõja alguses nende hoone purustati. 1955. aastal alustati taastamist ja peagi olid katlamaja, energeetikasõlm, tootmisruumid ja vesivarustus valmis ning tootmispind suurenenud rohkem kui kolm korda. 1991. aastal tööstus erastati ja ettevõtte nimeks sai AS Dessert. Läbi ajaloo on hoones toodetud võid, jäätise- ja desserdikontsentraatide kuivsegusid, glasuurkohukesi ja pulbrisegusid. Praegu toodab ettevõte täispiimaasendajaid, vadakupulbrit, lõssipulbrit, piimapulbrit, jäätisepulbrit ja pulbrisegusid. „Meie ajalugu on järjepidev, tootmine pole katkenud, aga mitut puhku oleme ümber spetsialiseerunud,” tõdeb juhataja.

„Kuivsegamine sobib meile hästi, sest asukoht Türi keskuses linnakese peatänava lähedal ei võimalda juurdeehitust, tootmishoonest ühel pool on raudtee, teisel elumajad. Kuivsegud on nõutav kaup. Piima-, vadaku- ja lõssipulbrid valmivad kindla standardi järgi, aga klientide tellimusel teeme ka erisegusid: näiteks saiale ei saa kergitusaineks lisada ainult vadakut, parem on vadaku- ja lõssipulbri segu. Kuna vadak üksinda jätab kõrvalmaitse, tuleb seda segada teiste pulbritega, mis sobivad täiteaineks ja alandavad toote hinda. Sama on vasikatele ja talledele mõeldud täispiimaasendajate ja sportlaste jõupulbritega – võtad üht, teist ja kolmandat ning segad need õiges vahekorras kokku,” tutvustab Desserdi igapäevatööd Anti Rõžikov. Türilt jõuavad pulbrisegud kõikjale maailma – Mali, Araabia Ühendemiraadid, Brasiilia, Malta, Bangladesh on eksootilisemad sihtkohad. „Pulbri osas on Desserdi kliendid farmid ja tööstusettevõtted, kes leiavad meid üles E-Piima või mõne vahendaja kaudu. Endal meil müügiosakonda polegi. Vahendusfirmade kaudu osutame teenust mitmele Euroopa firmale. Tooraine ehk pooltooted ja kuivkomponendid on valdavalt Eesti päritolu, piima me ei varu. Tööd jagub, seisakuid pole olnud.”

Sulatatud juustud

Uus hingamine algas ASi Dessert jaoks 2007. aastal, kui kohukeste asemel hakati E-Piima kaubamärgi all tootma sulatatud juustu ja sellest valmistatavaid tooteid. „Ise oleme nii väiksed, et suured ketid ei võtaks meid meie kahekümne tootega jutulegi, E-Piima laia valiku ühe osana pole turundusega probleemi. Soetasime juustusulatuskatla ja suitsuahjud ning hakkasime juustu sulatama ja suitsutama. Kuna E-Piim on Eesti üks suuremaid juustutootjaid ja nad väikepakendavad oma juustutooteid, siis paratamatult jääb neil üle kaubandusliku välimuse minetanud kvaliteetset juustu, millele meie siin nüüd lisaväärtuse anname,” räägib piimatehnoloogi haridusega Anti Rõžikov.