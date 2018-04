Jürilaadal vallutab linnasüdame tantsu-, pilli- ja laulurahvas

Päeva peaesineja on Anu Taul ja Tarmo Noormaa. Selles duos kohtuvad nii pärimusmuusika kui omalooming. Pärimusmuusikutest paar Anu Taul ja Tarmo Noormaa toovad endaga kaasa Lõuna-Eesti siiruviirulist folgimuusikat ja nõnda saab kontsert sama palju romantiline kui tantsuline. Nad loovad oma helide ilma terve hulga instrumentide kaasabil – torupill, kitarr, viled, erinevad lõõtspillid. See duo sõidutab publikut nii kirglikel, tantsulistel kui otse südamesse tungivatel nootidel.

Mehist meelt on esindamas maakonna poistekooride ühendkoor ja Paide meeskoor. Paide linnaorkestri mehisemad lood, hobused-ponid, rauatagumine seppade juhtimisel ja poomivõitlus publikule, Paide linna rahvatantsurühmad tantsivad liigiti ühistantse maakonna laulu-tantsupeo repertuaarist – nii on jüripäev meie tantsijatele suure peo eelprooviks. Tantsuringides löövad kaasa 350 tantsijat 22 kollektiivist, esindatud kõik rühmaliigid mudilastest täiskasvanuteni. Seekord on lubanud liituda ka Roosna-Alliku ja Paide piirkonna tantsijad.