Osale koduleivakonkursil

„Hea perenaine või peremees, kui sa oskad ise kodus leiba teha. Pole vahet milline on tooraine või mis värvi on leib. Kui sa raatsid seda ka teistega jagada, siis valmista leib ja too see 22. aprillil hiljemalt kella 10ks Paide keskväljakule koduleiva telki ja kirjuta juurde ka oma leiva lugu ja retsept,“ kutsuvad korraldajad.