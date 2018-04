Kooli tantsuetendus lõi rekordid

Loetelu asjadest, mida varem pole kümneaastast ajalugu omaval konkursil olnud, on pikk. Nagu ka aplausid tantsude ajal ja järel.

Ning rahvast plaksutamas oli tantsuvõistlusel erakordselt palju - täpse arvu kokkulöömisega korraldajad tegelevad, kuid juba on teada, et neid oli üle 300. "Koos õpilastega oli võimlas umbes 500 inimest," täpsustas Ilves. Sellises suurusjärgus pealtvaatajate arv on tavaliselt ülekoolilisel tantsuetendusel, kuid tantsuvõistlusel on jäänud see veidi tagasihoidlikumaks.

Peakorraldaja Jarl-Joosep Ilves märkis, et lava idee tuli neil juba eelmisel aastal pärast tantsuvõistlust, kui nad said tagasisidet, et tagumistest ridadest polnud tantsijaid näha. "Pöördusime Vao külaseltsi poole, kellel oli lava olemas ja nad olid nõus meid toetama," täpsustas Ilves. Noored olid ka ise täiskasvanuil abis lava paika panemas.

Lavatagused ja laealused kardinad saadi pealinnast pärast vajalike soovide ja mõõtmete kirjeldamist.

Jarl-Joosep Ilves lisas, et uuendusi olid nad teinud ka korralduslikul poolel. "Eelmistel kordadel on see võistlus kestnud 2,5 tundi, sel korral saime poolteise tunniga hakkama," rõõmustas ta.