Kolme komando vabatahtlikud päästjad saavad spaas puhata

Tegemist on Eesti saadliidu kingitusega Eesti vabatahtlikele päästjatele, mis anti üle eilsel Päästeliidu üldkogul. Kokku kingiti Eesti vabatahtlikele päästjatele 100 spaapaketti, et avaldada tänu tublidele meestele ja naistele, kes oma vabast ajast ja igapäevase põhitöö kõrvalt aitavad eestimaalaste elu turvalisemaks muuta.

Eesti Spaaliidu esindaja, Tervis Spaa Grupi juhataja Jaan Ratniku sõnul on tervis ja tervena elamine iseenesest mõistetavad, kuid väärtustada osatakse seda tavaliselt alles siis, kui tervis on hakanud tõrkuma või lausa haiguseks pöördunud. „Samuti jääb perekonnaga koosveedetud puhkus tihti tahaplaanile töö ja muude kohustustega võrreldes. Leidsime, et vabatahtlikud päästjad, kes tegutsevad ju topeltkoormusega, on väikese perepuhkuse igati ära teeninud,“ lausus Ratnik.