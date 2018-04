Uus nädal toob päikselise kevadilma

Teisipäeval tugevneb Skandinaavia aladel kõrgrõhkkond ja selle mõju suureneb vähehaaval ka Eestis. Öösel on pilves selgimistega ilm. Mõnel pool võib sadada vähest vihma ja mitmel pool esineb udu. Puhub loode- ja läänetuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +5 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ja olulise sajuta ilm. Puhub loode- ja läänetuul 2-8 m/s. Sooja on 8-13, rannikul kohati 5 kraadi.

Kolmapäeva hommikuks selgineb taevas kõikjal. Puhub põhja- ja loodetuul 2-8 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +5 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub läänekaaretuul 2-8 m/s. Sooja on 10-16, rannikul kohati 5 kraadi.

Neljapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub läänekaare tuul 4-10 m/s. Sooja on 2-6 kraadi. Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Puhub loodetuul 7-13, õhtuks nõrgeneb tuul 3-8 m/s. Sooja on 10-15, rannikul kohati 5 kraadi.