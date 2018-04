Muuseumiöö avalikustas suursündmuse programmi

Tänasest on avalikud öö eriprogrammid: muuseumides on kümneid eriekskursioone, peoteemalisi töötubasid, kontserte, etendusi, mälumänge ja muud.

Muuseumiöö korraldusmeeskonna liikme Hanna-Liis Kondi sõnul on muuseumiöö peoteema kantud sellest, et Eesti tähistab sel aastal oma 100. aastapäeva, ent muuseumid lähenevad sellele muidugi igaüks oma vaatenurgast ja räägivad sellest, mida tähendab pidu ja pidutsemine just nende valdkonnast vaadatuna.

"Kuidas on Eestis läbi aja peetud sünnipäevi, lõikus-, sarika- ja pulmapidusid? Milliseid olukordi me veel peokorraldamise vääriliseks peame? Millised on meie peorituaalid ja kuidas on pidutsemine ajas muutunud? Kas loomad peavad ka pidu? Millised meie suurimad spordipeod, millised erinevate usundite pidulikud rituaalid? Kuidas peost puhatakse ja kuidas pidu lõpeb?"