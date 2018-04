Teatejooks ootab osalejate rekordit

Teatejooksu ühe eestvedaja Erik Pallase sõnul on Teatejooksu korraldajate südamesoov nakatada igal aastal üha enam lapsi ja noori liikumisrõõmuga ning tervislike eluviisidega, mistõttu soovitakse tänavuse jooksuga luua järjekordset osalejate rekordit. „Seekord ootame jooksule üle 13 000 lapse ja noore, kes soovivad ühelt poolt tunda rõõmu nii liikumisest kui teisalt anda oma panuse nende eakaaslaste ravi heaks, kes on kaotanud liikumisvõime. Registreeruda saab hiljemalt 24. aprillil, kuid kuna see jääb koolivaheajale, siis tasub kõikidel võistkonnad enne vaheaega kokku panna ja ära registreerida, “ ütles Pallase. Senine osalejate rekord pärineb eelmisest aastast, kus jooksul osales ligi 12 000 last ja noort.

Teatejooks on Eesti suurim laste- ja noortespordiüritus ning ühtlasi suurim üritus, kus lapsed ise annavad oma panuse heategevuse heaks. Jooksu idee on anda noortele võimalus tunda rõõmu liikumisest ja tervislikest eluviisidest. Samal ajal saavad lapsed osalemisega anda oma moraalse panuse nende eakaaslaste ravi jaoks, kes on õnnetu juhuse või haiguse läbi liikumisvõime kaotanud ning kutsuda üles nende heaks annetama. See on ühtlasi hea võimalus õpetada noortele liikumise ja heategevuse olulisust.

Kõigis paikades peetakse Teatejooks viies vanusegrupis: 5., 6., 7., 8. ja 9. klassi noortele. Osalema oodatakse 8-liikmelisi võistkondi, kus vähemalt pooled osalejatest on tüdrukud, iga osaleja jookseb olenevalt jooksukohast 200 kuni 400 meetrit. Täpsemad võistlusreeglid on üleval Teatejooksu kodulehel www.teatejooks.ee. Teatejooksust osavõtt on kõigile osalevatele lastele tasuta ning registreeruda saab hiljemalt 24. aprillil kodulehel www.teatejooks.ee.