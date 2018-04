Konkurss „Südamelaul 2018“ peagi tulekul

Südamelaul on noorte omaloominguliste laulude konkurss, kus kõik laulukirjutajad saavad esitada omaloomingut ja uusi laule. Sündmus toimub kuueteistkümnendat korda ning seda korraldavad noored koostöös Paide Avatud Noortekeskuse, Järvamaa Noortekogu ja Paide Teatri- ja Muusikamajaga.

Sel aastal on Südamelaulul võimalik osaleda kolmes erinevas kategoorias: Südamest südamesse, Isamaa südames ja Südamerütmihäire, seega on oodata armastuspõhiseid, isamaaliseid ja loomingulisi etteasteid.

Kokku tuleb esitamisele 11 etteastet, mida hindab neljaliikmeline žürii. Südamelaulu žüriis on Kaur Pennert, Haldi Välimäe, Utoopia ja Erki Reim. Kõik žüriiliikmed on seotud Järvamaaga.

Projektijuhi Marita Kutsari sõnul on „Südamelaul 2018“ ettevalmistused sujunud hästi ja noored on sündmuse korraldamisega tubli töö teinud. Vaeva on nähtud kategooriate loomise, sponosrite leidmise, sündmuse reklaamimise, koostööpartnerite leidmise ja paljudes teistes valdkondades.